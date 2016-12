Carceri, Napolitano contro il M5S: "Se ne fregano dei problemi della gente"

08:02 - "Il M5S se ne frega dei problemi della gente. E ciò vale per chi pensa che l'amnistia sia solo pro-Berlusconi". Così il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, replica a coloro che considerano il suo messaggio un discorso di parte e a favore del leader del Pdl. "Quelli che dicono così non sanno quale tragedia è quella delle carceri", ha ribadito.

Il clima politico in Italia, ha aggiunto Napolitano, "si è svelenito nel momento in cui il parlamento ha dato la fiducia al governo Letta: bisogna essere ciechi per non capirlo". Immediata la controreplica dei grillini. - ''E' lui che se ne frega.....delle opposizioni'', dice il deputato M5s e vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio. ''Da arbitro e' sceso in campo ed oggi ha finalmente indossato la fascia di capitano delle larghe intese. Quando mi spiegherete a cosa e' servito l'indulto di Prodi nel 2006, allora potremo parlarne" aggiunge Di Maio.



Cancellieri: "Falsa idea M5S su amnistia" - "C'è ampia condivisione del messaggio di Napolitano che ha toccato temi molto, molto seri che hanno bisogno di una risposta". Lo ha detto il Guardasigilli, Annamaria Cancellieri, commentando le parole del Capo dello Stato sull'emergenza carceri. "Stiamo lavorando a una vera riforma carceraria, questo alleggerimento è quello che manca", ha aggiunto, bollando come "una falsa idea" quella avanzata dai grillini che con l'amnistia "si salvi Berlusconi".



M5S: "La parola amnistia fa rabbrividire" - A scatenare le polemiche era stata la reazione del deputato grillino Alessandro Di Battista che su Facebook scrive: il messaggio di Napolitano "può avere senso se non ci fosse il sospetto, o per qualcuno la certezza, che abbia a che fare con il Condannato Berlusconi, principale alleato del PD in quest'avventura dell'indecente inciucio". "Le parole che ci fanno rabbrividire (ripeto, in questo momento storico) sono indulto e soprattutto amnistia! Un ricattatore professionista come B. non torna mai a mani vuote".



Letta: "Il governo è pronto" - "Il messaggio del presidente Napolitano è ineccepibile. Se è vero che il grado di civiltà di una nazione si misura dal livello delle proprie prigioni, l'attuale situazione mortifica la dignità dei detenuti e, con loro, dell'Italia intera. Per quanto di sua competenza, nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento come richiamate dallo stesso presidente della Repubblica, il governo continuerà a fare di tutto per recepire indicazioni e sollecitazioni giunte dal Capo dello Stato". Lo ha detto il premier, Enrico Letta.



Maroni: "La Lega è contraria" - "La Lega Nord è contraria a qualsiasi forma di indulto o amnistia". Lo afferma in una nota il segretario del Carroccio, Roberto Maroni. "Il problema del sovraffollamento carcerario - sostiene - si risolve costruendo nuove carceri e non rimettendo in libertà decine di migliaia di delinquenti".



Pd: "Solo dopo un'analisi si valutino provvedimenti di clemenza" - "Subito dopo la legge di stabilità proponiamo di affrontare in una sessione straordinaria" il tema del sovraffollamento delle carceri, "solo al termine di questo percorso si può valutare" un provvedimento di clemenza: "Amnistia e indulto sono il punto dia arrivo non di partenza". Lo ha detto il responsabile giustizia del Pd Danilo Leva.



Alfano: Pdl farà la sua parte - "Siamo pronti a fare la nostra parte. Le strutture del ministero dell'Interno sono pronte ad avviare immediatamente una collaborazione con quelle della Giustizia ed io con la Cancellieri, per tradurre in pratica il monito ed anche il forte invito del presidente della Repubblica". Così il vicepremier Angelino Alfano.



Grillo ai suoi: "No vilipendio al Capo dello Stato" - Beppe Grillo apre il suo blog con il video del presidente della Repubblica. "Napolitano contro il Movimento 5 Stelle", scrive Grillo che poi riporta le parole di Giorgio Napolitano chiedendo ai suoi di commentarle. "Ps. Esprimete il vostro pensiero in maniera corretta. Evitate il vilipendio al Capo dello Stato", scrive il leader di M5S.