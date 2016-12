Carceri, Consulta: no rinvio pena

09:10 - Sulla questione sovraffollamento delle carceri, interviene anche la Corte Costituzionale che "si riserva di adottare misure - in caso di inerzia legislativa - per far cessare l'esecuzione della pena in condizioni disumane". Lo comunica la stessa Consulta, giudicando inammissibili le questioni sollevate dai tribunali di sorveglianza di Venezia e Milano che puntavano a introdurre il sovraffollamento tra i motivi per differire la pena.