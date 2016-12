Capezzone:"L. Stabilità da rifare"

15:19 - "Il ministero dell'Economia e della Finanza anzichè diffondere note che sanno di triste presa in giro, ricordi che gli italiani sanno fare i conti. I fatti dicono che la tassa sulla casa torna, per tanti versi peggiorata, come ho dimostrato in 7 punti precisi". Così il presidente della commissione Finanze della Camera, Daniele Capezzone. "Cose come queste generano rabbia nell'opinione pubblica. Ecco perché la legge di Stabilità va riscritta", aggiunge.