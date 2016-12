Caos Pdl, Berlusconi incontra Fitto Angelino Alfano vede i governativi

00:56 - Doppia riunione nel Pdl. La prima ha visto protagonisti ministri e parlamentari "governativi" del Pdl, in vista del consiglio nazionale di sabato. Ha partecipato anche il vicepremier Angelino Alfano. Nel secondo "vertice", a palazzo Grazioli, Silvio Berlusconi ha incontrato Raffaele Fitto, capofila dei "lealisti". L'ex ministro ha trascorso l'intera giornata in diversi colloqui per fare il punto della situazione prima di sabato.

"Il partito dei falchi è quello della crisi al buio". Lo ha detto Angelino Alfano, a quanto raccontano, nel corso della riunione con i governativi. Il vicepremier è tornato a ribadire la necessità di tenere separata la tenuta del governo dalla decadenza di Silvio Berlusconi su cui, insiste, "faremo battaglia per difenderlo fino alla fine". Intanto è stata aggiornata a venerdì alle 13 la nuova riunione da parte dei governativi per fare il punto della situazione a meno di 24 ore dalla convocazione del Consiglio nazionale.



Cicchitto: "Intesa? Al momento mi pare difficile" - "Al momento mi sembra difficile. Ci siamo dati appuntamento venerdì per decidere". Risponde così Fabrizio Cicchitto, lasciando la riunione con Alfano e rispondendo a chi gli chiede se ci sia la possibilita' di trovare un accordo. Tra le ipotesi che si valuteranno anche quella di disertare il consiglio nazionale.