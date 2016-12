Cancellieri: ho agito spesso così

17:34 - "Io ho la responsabilità dei detenuti, ho fatto oltre cento interventi per persone che ho incontrato nel corso di mie visite in carcere o i cui i familiari si sono rivolti a me". Lo afferma il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, circa le polemiche sul suo intervento a favore di Giulia Ligresti. "Io non sono mai entrata nella professione e nella professionalità di mio figlio, che nel suo lavoro è bravissimo", ha aggiunto.