00:22 - Il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, potrebbe presentare le sue dimissioni prima del voto sulla mozione di sfiducia, prevista mercoledì in Parlamento. A riferirlo è una fonte del governo italiano, che lo ha anticipato al "Financial Times". Al momento Palazzo Chigi ha comunicato che comunque la posizione dell'esecutivo non cambia ed è di fiducia nei confronti del Guardasigilli. Aperto un fascicolo sul caso, ma senza indagati.

Caselli: "Fascicolo inviato a Roma, nessun indagato" - Sul caso Cancellieri "nessun soggetto è stato iscritto nel registro degli indagati" dalla Procura di Torino, che ha invece "formato un fascicolo modello K di atti relativi a fatti nei quali non si ravvisano reati allo stato degli atti, ma che possono richiedere approfondimenti". Lo precisa il procuratore capo di Torino, Giancarlo Caselli. Il fascicolo "sarà trasferito alla Procura di Roma in quanto territorialmente competente".



Palazzo Chigi: "Resta fiducia" - Il governo ha infatti ribadito ancora una volta che la fiducia nei confronti della Cancellieri. Le stesse fonti di Palazzo Chigi, interrogate sull'eventualità di nuovi accadimenti, hanno risposto: "In tal caso si valuterà con attenzione la situazione".



Il caso Cancellieri è scoppiato in seguito alle vicenda delle telefonate del ministro della Giustizia ai Ligresti. Il Pd, dopo le ultime rivelazioni, è andato all'attacco: sia con Matteo Renzi, il quale ha ribadito che la Cancellieri deve dimettersi, sia con Pippo Civati, che ha annunciato la presentazione di una mozione di sfiducia, in aggiunta a quella del M5S. Secondo Mario Monti, alcune telefonate del Guardasigilli sono state inopportune. Il centrodestra, invece, resta compatto sul no alle dimissioni.



Alfano: "Ribadiamo il nostro sostegno al ministro" -''Abbiamo già dato il nostro sostegno al ministro Cancellieri e lo ribadiamo, confortati anche dalle notizie odierne'': lo ha detto il leader Ncd, Angelino Alfano, al termine di una conferenza stampa in regione Lombardia con Roberto Maroni e il ministro Maurizio Lupi.



Blog Grillo: "Serve impeachment di Napolitano" - Napolitano che conferma la fiducia alla Cancellieri è una ulteriore "picconata" alla Costituzione e "un'ulteriore riprova della necessità di mettere in stato di accusa il presidente della Repubblica". E' quanto scrive il prof. Paolo Becchi in un lungo post ospitato dal sito di Beppe Grillo con il titolo "La Cancellieri e lo scudo di Napolitano".



Di Pietro: "Ministro inaffidabile" - "E' un ministro di cui non ci si può fidare e soprattutto non le si può affidare il ministero della Giustizia". Così il presidente onorario dell'IdV, Antonio Di Pietro, sul caso del ministro Cancellieri a margine di un incontro, a Venafro (Isernia). "Per questo credo - ha detto ancora Di Pietro - che un gesto di rispetto verso le istituzioni da parte di un servitore dello stato le imponga di dimettersi, prima che il parlamento decida sulla revoca della fiducia".