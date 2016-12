Camera, raccolta firme pro-Renzi

18:15 - Nei corridoi della Camera è in corso una raccolta di firme tra i deputati Pd per sostenere la candidatura di Matteo Renzi alla segreteria del partito. Avrebbero già dato la loro adesione in 50: i renziani doc di Montecitorio sono una quarantina e molti di loro non avrebbero ancora sottoscritto il testo. Si tratta di una significativa scelta politica, perché queste firme non hanno nessuna utilità pratica ai fini della candidatura del sindaco di Firenze.