Camera, diminuisce la dotazione: si passa da 993 a 943 milioni di euro

15:32 - Per la prima volta dal 1960, la dotazione economica della Camera diminuisce. Nel 2013 le risorse chieste al bilancio dello Stato passano da 993 a 943 milioni di euro: ridotte di 50 milioni rispetto al 2012, grazie a 32,7 milioni di tagli alle spese e 17,3 milioni di utilizzo di risparmi precedenti. La dotazione resterà allo stesso livello fino al 2016.

Il progetto di bilancio della Camera per il 2013 è stato pubblicato on-line sul sito dell'istituzione (www.camera.it). E la prossima settimana sarà in Aula per essere votato, probabilmente nelle giornate di mercoledì e giovedì, 30 e 31 ottobre. Per l'anno in corso la dotazione a carico del bilancio dello Stato cala di 50 milioni di euro mentre aumenta, secondo quanto calcolano gli Uffici della Camera, l'attività parlamentare.