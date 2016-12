Bruxelles interviene contro la Web tax: "Viola le libertà fondamentali"

16:49 - La Web tax, così come è formulata, sembra "contraria alle libertà fondamentali e ai principi di non discriminazione dei trattati". Lo ha detto al "Corriere delle Comunicazioni" Emer Traynor, portavoce del commissario Ue per la Fiscalità e l'unione doganale Algirdas Semeta. Bruxelles condivide dunque la bocciatura dell'ufficio studi della Camera, secondo cui il provvedimento non è "compatibile con le normative su libera circolazione di beni e servizi".

"Invitiamo il governo italiano ad assicurare che ogni nuova misura legislativa sia appieno compatibile con il diritto europeo", dice Traynor, proprio mentre in queste ore Montecitorio si appresta a dare il via libera definitivo alla legge di Stabilità. Bruxelles dovrà analizzare il testo finale "prima di dare un'opinione definitiva. Tuttavia, abbiamo seri dubbi sull'emendamento per come si presenta attualmente", aggiunge.