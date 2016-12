Bossi: "Mi riprenderò la Lega"

23:53 - "Il congresso lo vinco io, vado fino in fondo: hanno trattato troppo male la base della Lega e la base non capirebbe". E' un Umberto Bossi deciso a dare battaglia all'interno del partito quello che parla in occasione di un comizio nella Bergamasca. Commentando la vicenda del Pdl ha definito Alfano "dieci volte traditore. Non capisco dove va perché poi i voti li ha Berlusconi e se Berlusconi fa saltare il governo non gli dà il tempo di fare un partito".