Bossi-Fini, M5S ribadisce: abolirla

17:17 - I senatori M5S intendono sostenere l'emendamento per abolire il reato di clandestinità degli immigrati, all'assemblea congiunta alla Camera, ma dal suo blog interviene Beppe Grillo che frena sulla questione. "In caso di nuove leggi di rilevanza sociale non previste dal Programma - scrive -, come l'abolizione del reato di clandestinità, queste devono essere prima discusse in assemblea e quindi proposte al Movimento 5 Stelle attraverso il blog".