Berlusconi:"Voto palese fuorilegge"

12:52 - "In Senato c'è sempre stato il voto segreto ma no! per la persona Silvio Berlusconi bisogna fare il voto palese. Questi personaggi che calpestano la legge io li chiamo fuorilegge". Lo afferma Silvio Berlusconi al consiglio nazionale del Pdl in relazione al voto sulla sua decadenza. E avverte: "Ci preoccupa che la magistratura voglia portare al governo questa sinistra, perché nessuno così è più sicuro dei suoi diritti e della sua libertà".