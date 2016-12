15:58 - Ribadisce che il suo "unico obiettivo" è quello di lavorare per "la coesione e l'unità" del Pdl, e in questa cornice, continuerà a "impegnarsi a fondo" per non deludere gli elettori. Così, Silvio Berlusconi smentisce una serie di dichiarazioni che gli vengono attribuite in merito al suo movimento e a presunte critiche ai ministri del Centrodestra. "Nessuno vuol sentire parlare di contrasti e frizioni, se non i nostri avversari", ha aggiunto.

"Leggo sui giornali di stamane - afferma Berlusconi - una serie di dichiarazioni che mi vengono attribuite in merito al mio movimento e che non ho pronunciato. Al di la del malvezzo giornalistico di riportare sempre più spesso frasi nella migliore delle ipotesi distorte nessuno può far finta di ignorare che sto lavorando proprio per la coesione e l'unita' del movimento".



"Questo è il mio unico obiettivo ed è certamente condiviso - ribadisce - dai milioni di italiani che ci hanno votato e da tutti gli esponenti del Pdl. Nessuno vuol sentire parlare di contrasti e frizioni, se non i nostri avversari. Continuerò a impegnarmi a fondo per non deludere i nostri elettori".



Alfano: "Unità è la base per la vittoria" - "Noi siamo tutti per l'unità e crediamo che l'unità del nostro movimento politico sia la base su cui costruire il futuro successo del centrodestra in Italia. Noi siamo il centrodestra, la sinistra è un'altra cosa e secondo noi non sono cambiati, sono gli stessi". Lo ha detto il ministro degli Interni, Angelino Alfano, durante un meeting del Pdl a Carmignano (Prato). Alfano ha aggiunto che ""La legge elettorale va cambiata, in Parlamento deve andare chi ha i voti. A livello di partito ci devono essere primarie a tutti i livelli e ovunque chi vince governa e chi perde resta nel partito".



"Berlusconi perseguitato dalla giustizia" - "In questi venti anni - ha aggiunto Alfano - Berlusconi ha subito una persecuzione giudiziaria e continuerò a ripetere che il nostro presidente è un perseguitato dalla giustizia". Il vicepremier ha poi confermato di aver incontrato Berlusconi: "E' andata bene, abbiamo parlato di questioni del partito e io me ne sono andato molto tranquillo: ogni volta che ho occasione di spiegare al presidente come stanno le cose tutto si sistema".