15:52 - "Grazie di essere venuti. Sono i giovani che devono prendere la bandiera e andare avanti, siamo ancora qui come allora per batterci per il nostro Paese per batterci per la nostra libertà". Lo afferma Silvio Berlusconi alla manifestazione dei club di Forza Italia. "Siamo tornati a Forza Italia anche perché il Popolo della Libertà veniva sempre chiamato Pdl e la sigla non comunicava niente", ha aggiunto.