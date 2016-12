20:09 - "Per scongiurare la crisi e la decadenza del Paese occorre un miracolo". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando in collegamento telefonico durante una manifestazione elettorale in provincia di Napoli. "Visto che parlo a napoletani serve un miracolo di San Gennaro", ha scherzato il Cavaliere secondo cui in Italia ci sono 24 milioni di "elettori indecisi, disgustati e delusi da conquistare".