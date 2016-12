17:39 - "Noi siamo qui in un giorno amaro, un giorno di lutto per la democrazia". Lo ha detto Silvio Berlusconi durante la manifestazione in suo sostegno nel giorno in cui il Senato vota la sua decadenza. "In questi 20 anni se c'è una cosa di cui non mi posso lamentare è la vostra vicinanza e il vostro affetto", ha poi detto alla platea.