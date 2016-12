Berlusconi: "Non mi faranno fuori"

16:15 - "Vogliono farmi fuori dalla politica ma non ci riusciranno: la Corte europea ribalterà la sentenza di condanna". Silvio Berlusconi torna a parlare della sua decadenza da senatore in una telefonata ai ragazzi della Comunità terapeutica "In Dialogo" di Trivigliano (Frosinone). "Abbiamo avuto quattro colpi di Stato in tre anni. La sinistra si appresta a restare al potere senza che nessuno possa portare un attacco", aggiunge il leader di Forza Italia.