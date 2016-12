Berlusconi: non finirò da perdente

17:50 - "Sono un vecchietto, ma non posso permettermi di finire la mia avventura umana, di uomo di impresa, di sport e di Stato, da perdente". Lo ha detto Silvio Berlusconi, intervenendo al telefono a un incontro del Club Forza Silvio di Torino. "Per questo - ha aggiunto - mi butterò nella 'follia' (dei club) con tutte le energie di cui sono ancora capace per dare al mio Paese un governo liberale che garantisca tutti quei diritti che oggi non sono garantiti".