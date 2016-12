Berlusconi:non andrò mai in esilio

19:27 - "Capisco Craxi e comprendo la sua nobiltà di comportamento nei tempi dell'esilio, ma io non potrei mai fare una cosa del genere". Così Silvio Berlusconi in occasione della presentazione di un libro sull'ex segretario socialista. "Non andrei mai all'estero per evitare una carcerazione. Sarei colpevole nei confronti di chi mi ha votato", ha sottolineato il leader di Forza Italia. "Sono disposto - ha aggiunto - a lottare per fare dell'Italia un Paese civile".