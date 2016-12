Berlusconi:"No numeri contro Letta"

11:53 - "E' molto difficile essere alleati in Parlamento e sedere allo stesso tavolo in Consiglio dei ministri con chi vuole uccidere politicamente il leader di un partito - dice Silvio Berlusconi al Consiglio nazionale del Pdl -. Dopo la decisione di 23 nostri senatori non eravamo e non siamo più in grado di far cadere il governo. Noi al massimo ci saremmo messi fuori". E sulla scissione: "Mi ha dato grande dolore. Questa notte non ho dormito".