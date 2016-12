Berlusconi: no candidatura estero

18:04 - "Non ci ho mai pensato, ho visto con stupore la notizia apparsa nei giornali". Lo ha detto Silvio Berlusconi, alla domanda di Bruno Vespa su una sua possibile candidatura all'estero. "Sono ancora dentro a quello che è successo in questi giorni, che non è un nuovo dato perché da quando mi occupo di politica la democrazia è messa in pericolo", ha aggiunto. "Viviamo in un Paese poco democratico, io sto qui per combattere per la libertà", ha spiegato