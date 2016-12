17:15 - Nessuno patto è stato stretto tra Silvio Berlusconi e il Colle per garantire l'agibilità politica del Cavaliere in cambio dell'appoggio al governo Letta. Lo dichiara lo stesso leader di Forza Italia, spiegando che "non solo non c'è stato nessun patto rispetto ad un salvacondotto, ma non c'è stata alcuna contrattazione".