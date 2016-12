18:42 - "Siamo in un momento difficile per l'Italia ma anche per tutta l'Europa. Speriamo di avere la forza e la voglia di venirne fuori come è successo tante altre volte. Io ce la metto tutta per me e per il mio Paese". Lo ha detto Silvio Berlusconi rivolgendo un augurio ai tifosi del Milan. Il leader dei Forza Italia oggi è stato a Milanello per caricare la squadra prima della sfida contro la Roma.