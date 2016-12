18:55 - "Per il bene del Paese assicuriamo che in una settimana votiamo la cancellazione della seconda rata Imu, la legge di stabilità, purché non aumenti la pressione fiscale, la cancellazione dell'Iva". E' il programma annunciato da Silvio Berlusconi ai gruppi Pdl. Una volta approvate queste misure, "torniamo al voto e vinciamo", ha aggiunto Berlusconi spiegando che con i ministri tutto è stato chiarito "ma che i panni sporchi si lavano in casa".