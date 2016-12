11:27 - Franco Coppi, Piero Longo e Niccolò Ghedini, avvocati di Silvio Berlusconi, spiegano la decisione di non presentarsi davanti alla giunta per le immunità: "Non vi è possibilità di difesa né vi è ragione per presentarsi di fronte a un organo che ha già anticipato, a mezzo stampa, la propria decisione - dicono -. Questa ulteriore violazione dei diritti costituzionali e dei principi della Convenzione Europea troverà adeguato rimedio nelle sedi competenti".