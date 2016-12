Berlusconi: "La sentenza sarà ribaltata, autogol della sinistra"

16:02 - "Comunque la partita è ben lontana dal fischio finale perché la sentenza che mi ha condannato è fondata su delle falsità e sarà ribaltata molto presto". Queste le parole di Silvio Berlusconi a Bruno Vespa per il suo nuovo libro, riguardo alla sentenza che lo ha visto condannato e interdetto dai pubblici uffici. "La sinistra ha commesso un autogol", ha aggiunto il leader del Pdl, precisando di essere "preoccupato e amareggiato" per l'intera vicenda.

Interpellato sulla decisione della giunta del Senato di far votare la sua decadenza a scrutinio palese, Berlusconi risponde: "Mi pare tutto chiaro. Come dice una vecchia canzone di De Gregori, 'Non c'è niente da capire'. L'atteggiamento della sinistra, e non solo, è ormai sotto gli occhi di chiunque abbia anche soltanto un minimo di onestà intellettuale. Ma hanno commesso un autogol; gli italiani hanno capito che vogliono eliminarmi per sempre dalla vita politica perché mi considerano l'ultimo ostacolo alla loro definitiva presa del potere".



