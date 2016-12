21:34 - Per Silvio Berlusconi "questa manovra va cambiata profondamente, come noi ci accingiamo a fare in Parlamento". Nella legge di Stabilità c'è inoltre "la sorpresa inaccettabile del ritorno mimetizzato della tassa sulla prima casa, cosa per noi assolutamente insostenibile", aggiunge. "Quello che è più grave è la non comprensione di ciò che accade nel Paese. Tutto dimostra che c'è paura e depressione".