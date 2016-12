Berlusconi: "L'Italia è nel caos e la sinistra ne approfitta"

22:46 - L'Italia "rischia di precipitare nel caos sotto gli effetti della crisi economica come dimostra anche la rivolta dei Forconi". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel corso di un collegamento telefonico con la cena di Natale di Forza Italia a Milano. "Con questa situazione - ha continuato - la sinistra è riuscita a escludermi dal Parlamento ma io non mi attendo e non mi ritiro dal campo di battaglia".

"Siamo tutti in campo: lottiamo contro la sinistra che mi ha reso incandidabile e mi ha escluso dal Parlamento". Ha detto ancora Berlusconi. "Sento la responsabilità - ha aggiunto - nei confronti del mio Paese e non ho intenzione di tradire la fiducia che mi hanno dato in 20 anni" gli elettori.



L'obiettivo, secondo Berlusconi, "a cui la nuova Forza Italia punta è quello di riportare al voto gli italiani indecisi". Sono "24 milioni i cittadini che vogliamo tornino a votare - ha aggiunto - anche coloro che hanno scelto Grillo".