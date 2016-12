16:55 - "Sono costretto, tra virgolette, a restare in campo nonostante la mia veneranda età. Non ho alcuna motivazione urgente per fare un passo indietro". Nella conferenza stampa sul processo Mediaset, Silvio Berlusconi risponde così alla domanda di un giornalista. E spiega: "Dopo la formazione del Nuovo centrodestra è assolutamente indispensabile che io resti per avviare la nuova Forza Italia".