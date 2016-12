Berlusconi incontra i giovani di Fi: "Con ok a decadenza, stop al governo"

06:55 - "Immaginate il dolore che mi attanaglia: da venti anni faccio di tutto per tenere uniti i moderati, che sono la maggioranza. Poi arriva sempre qualcuno che divide". Lo ha detto Silvio Berlusconi ai giovani falchi di Forza Italia, secondo quanto riferisce chi è presente. Berlusconi non ha nascosto le sue preoccupazioni: "Se il Senato votasse la mia decadenza io sarei in balia di tutte le Procure".

Ma la vera stoccata è al governo. "E' incredibile che un partito alleato al governo con noi voglia far fuori il leader del nostro movimento. Come possono chiedere ai nostri ministri e senatori di continuare a collaborare al governo quando si rendono responsabili dell'omicidio politico del leader del Pdl?", ha detto Berlusconi. Insomma, l'ok alla sua decadenza porterebbe alla fine del governo. "Vogliono eliminare - ha detto il Cavaliere - chi è stato un ostacolo per vent'anni alla presa definitiva del potere da parte della sinistra".



Sicuro che il Consiglio ratificherà il passaggio a Fi - "Forza Italia è qualcosa di emozionante. Penso sia stata una decisione giusta quella che abbiamo votato all'Ufficio di presidenza e che porteremo alla ratifica del Consiglio nazionale di sabato", ha detto Berlusconi, ribadendo di essere sicuro che il Cn ratificherà questo passaggio: "Saremo tutti azzurri e azzurre di Forza Italia". I club di Forza Italia, ha poi annunciato Berlusconi, si chiameranno "Forza Silvio".



Renzi è un opportunista - "Renzi è un opportunista, sta imbarcando tutti e non cambierà nulla. Ma gli italiani, vendendolo tutti i giorni in tv, iniziano a conoscerlo per quello che è e infatti nei sondaggi inizia a calare...". Berlusconi poi ha raccontato: "Oggi mi ha contattato il nuovo presidente del Partito Popolare Europeo e mi ha chiesto di non togliere il sostegno al governo Letta perché si rischierebbero danni in Italia e in Europa".