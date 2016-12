Berlusconi: "Grazia? Colle ha tempo" Decadenza, in Senato si vota il 27/11

17:46 - Silvio Berlusconi ritiene che il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sia ancora in tempo per concedergli la grazia di sua iniziativa. "Mi dicono che per avere la grazia bisogna aver iniziato a scontare la pena. Dunque, sarebbe ancora in tempo", afferma il leader di Forza Italia nell'ultimo libro di Bruno Vespa.

Nel libro - si legge in un comunicato diffuso da Vespa in cui non si precisa il giorno dell'intervista - si dice che non è stata presentata finora alcuna domanda di grazia da parte di Berlusconi, della sua famiglia e dei suoi avvocati.



Napolitano, prosegue Vespa, ricevette riservatamente il 9 agosto Gianni Letta e Franco Coppi, difensore di Berlusconi, per un "sondaggio discreto" sulla possibilità della grazia. Essi interpretarono positivamente in questo senso un passaggio del messaggio di Napolitano del 13 agosto.



Poi, scrive ancora Vespa, il capo dello Stato si sarebbe irrigidito per le dimissioni in massa dei parlamentari di Forza Italia (poi revocate) e da allora non si è più parlato di grazia.



Decadenza, vota su calendarizzazione il 27/11 - Il voto sulla calendarizzazione della decadenza di Berlusconi si terrà al Senato il 27 novembre. La decisione è stata presa a maggioranza dalla conferenza dei capigruppo, ma il voto finale si dovrebbe tenere dopo il via libera alla legge di Stabilità. Respinta la proposta del M5S di votare subito. Stessa sorta per quella di Sel di anticipare la votazione alla prossima settimana. Intanto il Pdl rimette in discussione la validità della Giunta per i tweet di Vito Crimi (M5S) e chiede la convocazione del consiglio di presidenza per valutare la pregiudiziale.