11:01 - "La Giunta per il Regolamento del Senato il 30 ottobre ha stabilito che, per casi di non convalida dell'elezione, il voto fosse palese perché a tutela della composizione del plenum e non sulla persona". Il presidente del Senato Grasso risponde così ai senatori di Forza Italia che tornano a chiedere il voto segreto sulla decadenza di Berlusconi. "Non ci sono novità per riaprire ora il dibattito", ha aggiunto.