19:25 - "E' assurdo e offensivo solo pensare" che Napolitano "abbia potuto interferire in un giudizio in corso". Il Consiglio superiore della magistratura commenta così la telefonata in cui Berlusconi denuncia ingerenze del Colle sulla Cassazione per la sentenza sul Lodo Mondadori. "Il presidente della Repubblica - dice una nota diramata dal Csm - è il primo custode della Costituzione" e ha un profondo rispetto "dell'autonomia e indipendenza dei giudici".