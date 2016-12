Berlusconi:colpo di Stato contro me

19:17 - "Il voto di decadenza è un modo per fare fuori il leader del centrodestra: un colpo di Stato contro di me". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, aggiungendo: "Sfidiamo questa sinistra, che non ha mai rinnegato la sua storia criminale". "Il presidente Napolitano mi dia la grazia senza la richiesta. Non abbia esitazioni, cancelli ignominia affidamento in prova", ha poi ribadito. "I servizi sociali sono inaccettabili", ha sottolineato.