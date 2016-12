Berlusconi attacca di nuovo Alfano: "Sta con i miei killer, come fa?"

21:35 - "Cosa sia successo in Senato, e cioè il voto sulla mia decadenza, all'estero nessuno riesce a spiegarselo. Quello che è successo è stato un colpo di Stato". Silvio Berlusconi ha così commentato la decisione sul suo conto presa da Palazzo Madama, parlando all'assemblea dei gruppi azzurri. E ha esortato i suoi: "Dobbiamo toglierci dalla casta e fare una battaglia di libertà". Poi, la stoccata alla sinistra che, "dai tempi di Togliatti presidia tutto".

Alfano con miei killer, come fa? - Berlusconi ha parlato anche di Alfano e la sua nuova formazione politica all'assemblea di FI. "Non capisco come i nostri amici possano collaborare con chi ha ucciso politicamente il loro leader, la gente li ha già giudicati", ha ripetuto Berlusconi.



"Con il Mattarellum anche da soli" - "Tenete in conto anche il coraggio di chi vi ha portati fin qui e che oggi rischia la sua libertà", ha affermato Berlusconi che ha parlato anche di legge elettorale. "Se ci sarà il ritorno al Mattarellum, - ha ipotizzato il leader di FI - potremo andare da soli".



Durante l'intervento, Berlusconi ha ripercorso le sue vicissitudini giudiziarie concluse con il voto di Palazzo Madama della scorsa settimana: "Cosa sia successo in Senato, cioè il voto sulla mia decadenza, all'estero nessuno riesce a spiegarselo. La magistratura che calpesta lo Stato di diritto e diventa partito politico".



Il Cavaliere ha anche tessuto le lodi all'originaria formulazione della legge sull'immunità parlamentare, modificata nel 1993 in piena bufera Tangentopoli: "L'articolo 68 della Costituzione garantiva il lavoro del Parlamento e non c'era un'intervento della magistratura in politica e nelle Istituzioni".



Poi, secondo il racconto dei presenti all'assemblea dei gruppi azzurri, l'affondo contro Magistratura democratica: "Le tesi estremiste non fanno bene, ricordiamo come si arrivò alle Brigate rosse. La P2 era un'accolita di illusi, mentre questi sono organizzati per scalare potere, ruoli, posizioni".



Spazio anche alle questioni fiscali, con una frecciata all'Europa e al governo Letta: "Dobbiamo garantire agli italiani che non ci siano patrimoniali. In Europa ci siamo inginocchiati davanti alla signora Merkel. Io avevo fatto stoppare il fiscal compact, avevo posto il veto perché non potevamo accettarlo così com'era".