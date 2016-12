Beppe Grillo: partiti sterco che brucia

18:20 - "Dilaga il fenomeno della combustione politica spontanea. I partiti flambé stanno incenerendosi da soli, dall'interno, come avviene in rari casi per la combustione umana spontanea, dove il corpo brucia misteriosamente da dentro in assenza di fonti di calore esterne". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog, dicendo che i partiti sono "sterco secco" che "brucia come una torcia".

"I partiti stanno bruciando tutti insieme" - "L'autocombustione dei partiti - scrive Grillo - è ancora più inquietante in quanto stanno bruciando tutti insieme e simultaneamente. Pdl, pdmenoelle e Scelta Civica divampano in un rogo che non conosce tregua.



"Il Pdl ormai non esiste più" - Il Pdl tecnicamente non esiste più, è polvere che parla nel vento di un truffatore fiscale e dei suoi servi che cercano invano di salvarsi. Le fiamme lo hanno già diviso in due tronconi che si stanno scannando tra loro. Quello più incandescente, dove agita il forcone un noto delinquente, si consuma come una candela alimentata dal suo cerone, l'altra si appresta a spegnersi alle prossime elezioni con percentuali inferiori a quelle di Ingroia grazie al fascino di Alfano e Quagliariello che nessuno voterebbe neppure sotto tortura".



"Il Pd? E' uno scherzo di natura" - "Il pdmenoelle - aggiunge Grillo - è uno scherzo di natura. Nessuno sa chi e quanti sono gli iscritti, i votanti, i consiglieri provinciali. Più che un partito è un giro di poltrone. Si entusiasmano solo quando si discute di segreterie, ministeri, sottosegretari. Il loro è un bruciare al ritmo di un tango argentino, una combustione lenta, spontanea di fuochi fatui. Fanno un falò di un segretario all'anno, talvolta anche due. Legna da ardere prima trasformata in leader dal Sistema e poi annichilita dalla sua inconsistenza: da Topo Gigio Veltroni, a Bimbominkia Renzie, all'ectoplasma Epifani. Il pdmenoelle assembla in se' molteplici parti, come Frankestein che vogliono staccarsi e tirano a destra, a sinistra, al centro".



"Scelta Civica ridotta a rifiuto speciale" - Il leader M5S non risparmia proprio nessuno. "Monti e Casini - scrive ancora - hanno già dato fuoco alle polveri e sono ridotti a rifiuti speciali. E' stato un rogo improvviso che aveva il vantaggio di divampare su legna secca e sui rovi dell'Udc. Una fiammata e via".



"Bruciano per elementi tossici interni" -"L'autocombustione - prosegue - è materia da X-files, da paranormale, legata a improvvise e ignote reazioni chimiche. I partiti bruciano dall'interno nello stesso momento. Per spiegare l'autocombustione dei partiti possono essere valutate varie ipotesi, tra cui i fuochi di Sant'Elmo, il pirotrone, la kundalini, ma tra tutte la più probabile è dovuta ai loro elementi tossici interni che agiscono da formidabile combustibile. Lo sterco secco brucia come una torcia".