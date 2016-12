Beppe Grillo ai militanti M5S: "Segnalate i giornalisti nemici"

17:37 - Beppe Grillo torna a prendersela con i giornalisti, invitando i militanti di M5S a indicare gli articoli di stampa in cui movimento viene criticato, per poi inserire gli autori in una "rubrica", dal titolo "Giornalista del giorno". La prima "segnalata" dallo stesso comico sul suo blog è una redattrice de "L'Unità", Maria Novella Oppo, colpevole di aver definito le ultime proteste grilline alla Camera "una pagliacciata".

"La Oppo - scrive Grillo, pubblicando anche la foto della giornalista - si vanta di lavorare all'Unità dalla fine del '73. Da allora non ha mai avuto un altro lavoro ed e' mantenuta dai contribuenti da 40 anni grazie ai finanziamenti pubblici all'editoria che il MoVimento 5 Stelle vuole abolire subito. La Oppo appena può diffama pubblicamente il M5S. Per esempio sulla protesta di ieri alla Camera: 'Ogni giorno una pagliacciata dei grillini [...] fanno casino [...] dimostrano di non saper fare e di non aver fatto niente per il popolo italiano [...] inscenano gazzarre [...] sono succubi di Berlusconi'. Qualche giorno fa: 'Casaleggio va elucubrando ai danni dell'Italia'. E ancora: 'Grillo vuole tutto, soprattutto il casino totale [...] un brulichio di piccoli fan [sono] divenuti per miracolo parlamentari e tenuti al guinzaglio perche' non si prendano troppe libertà'".



Ricordando che "il M5S abolirà il finanziamento pubblico all'editoria e la Oppo dovrà cercarsi un lavoro. Non è mai troppo tardi, o forse sì", il comico lancia l'invito ai militanti in un 'post scriptum': "Segnalate gli articoli dei 'giornalisti' stile Oppo per la nuova rubrica del blog: 'Giornalista del giorno'".



Letta: "La democrazia è rispetto della libertà" - "Solidarietà per Maria Novella Oppo, schedata e lapidata verbalmente da Grillo. La democrazia è rispetto della libertà dei giornalisti di criticarti". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Enrico Letta, in risposta all'attacco del leader M5S alla giornalista dell'Unità.