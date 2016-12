20:31 - E' stata pari al 24,40%, ben cinque punti in meno della precedente consultazione elettorale (quando fu del 29,81%), la percentuale di votanti nelle elezioni regionali che si stanno svolgendo in Basilicata. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno. In provincia di Matera ha votato il 22,71% degli aventi diritto, in provincia di Potenza ha votato il 25,16% degli elettori.