19:11 - Su un tema delicato come quello della presidenza della commissione Antimafia, per il deputato Pdl Raffaele Fitto, "non è possibile procedere con una forzatura di questo tipo. Bisogna collaborare. E' un fatto grave", ha detto commentando l'elezione di Rosy Bindi. Per Gianni Cuperlo, candidato alla segreteria del Pd, è necessario che "la presidente Bindi si faccia promotrice di una iniziativa di ricomposizione".