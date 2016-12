Angelino Alfano: "Noi fino in fondo contro la decadenza di Berlusconi"

19:42 - "C'è grande entusiasmo e grande fiducia che attraverso il Nuovo centrodestra si possa riaprire un cammino vincente per tutta l'area alternativa alla sinistra". Così il vicepremier, Angelino Alfano, ha chiuso l'assemblea dei senatori della nuova formazione nata dalla scissione all'interno del Pdl. "Sta andando tutto molto bene", ha aggiunto il ministro dell'Interno, che ha sottolineato "il grande riscontro ottenuto sul territorio".

Sta andando "tutto molto bene, con grande entusiasmo e grande fiducia", ha sottolineato Alfano. Entrando nel merito dei contenuti dell'assemblea, il vicepremier ha detto: "Tutti hanno testimoniato di un grande riscontro su tutti i territori del nostro Paese e di una grande fede e di una grande fiducia nel presente e nel futuro del Paese".



Sacconi eletto capogruppo al Senato - L'assemblea dei senatori di Nuovo centrodestra ha eletto per acclamazione il capogruppo al Senato, Maurizio Sacconi. Il capogruppo pro tempore, Laura Bianconi, resta come il capogruppo vicario. Federica Chiavaroli è l'altro vicecapogruppo. Il tesoriere è Bruno Mancuso. Quattro applausi hanno accolto le nomine



"Noi fino in fondo contro decadenza Berlusconi" - Alfano ha quindi ribadito che il Nuovo centrodestra si opporrà alla decadenza di Silvio Berlusconi. "Non ci muoveremo di un millimetro. In Aula faremo battaglia fino in fondo", ha detto il vicepremier dettando la linea ai senatori di Ncd in vista del 27 novembre. Secondo quanto viene riferito, Alfano ha dato il via libera alla presentazione di odg o pregiudiziali contro la decadenza. Ma ha comunque sottolineato che il voto non avrà riflessi sul governo.