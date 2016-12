Angelino Alfano: "La seconda rata dell'Imu non si pagherà"

16:18 - "La seconda rata dell'Imu non si pagherà. E' un impegno assunto con il Parlamento e con gli italiani e sarà mantenuto, dovrà essere mantenuto". A garantirlo è il vicepremier, Angelino Alfano, il quale sottolinea poi che "anche il ministro Saccomanni, pur nella difficoltà della situazione, ha detto che si può eliminare".

Alfano: "Faremo il possibile" - Il ministro dell'Economia aveva infatti detto che diventa sempre più difficile trovare i 2,4 miliardi necessari ad eliminare la seconda rata dell'Imu, specificando, in un secondo momento, che il governo cercherà di fare il possibile.



Schifani: "E' un impegno verso gli Italiani" - "Abolire la seconda rata dell'Imu è un impegno che il governo del quale facciamo parte ha assunto con gli Italiani. Sono certo che così accadrà e che la nostra rappresentanza governativa e i nostri gruppi parlamentari si faranno garanti di questo accordo. Dare certezze alle famiglie in un momento come questo è fondamentale. Ora la massima determinazione del Pdl si concentrerà sul nuovo sistema di tassazione della casa e degli altri immobili che nella legge di stabilità all'esame del Senato è da rivedere. Le nostre proposte emendative si concentreranno particolarmente su questo fronte". Questa la dichiarazione del presidente dei senatori del Pdl, Renato Schifani.



Saldo Imu a dicembre? Allarme dei Caf: "Caos scadenze" - Caf in allarme per i pagamenti del Saldo Imu. I Comuni possono decidere fino al 30 novembre le aliquote Imu e comunicarle fino al 9 dicembre. "Si fissano scadenze - affermano - senza fare i conti con quella fondamentale per i contribuenti: il 16 dicembre". Questo "a prescindere da altre incognite che aleggiano sulla seconda rata".