18:21 - "I reati finanziari non sono stati mai presi in considerazione nei provvedimenti di amnistia e indulto". Lo ha detto il ministro della Giustizia Cancellieri. "Sulla base delle precedenti esperienze, in passato i reati finanziari non sono mai stati considerati e quindi è soltanto una manifestazione di esperienza vissuta", ha spiegato il ministro.