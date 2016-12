Alfano: vita governo dipende da noi

14:02 - "Abbiamo parlamentari sufficienti per tenere in vita il governo ma anche viceversa". Lo ha detto il vicepremier Angelino Alfano il quale ha anche commentato le mosse di Renzi: "Vedremo chi sarà il segretario e se come primo gesto vorrà far cadere il governo. Spero la vicenda del Pd non ricada sull'Italia e che il conto non lo paghino gli italiani". Alfano poi annuncia: "Dopo la legge di stabilità serve un patto di programma dell'esecutivo".