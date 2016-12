Alfano: "Tutti con Berlusconi"

14:55 - Angelino Alfano rilancia la sua fedeltà a Berlusconi e assicura il suo impegno in un progetto comune di un nuovo centrodestra. "Ho sentito Berlusconi - dice il segretario del Pdl -. Il nostro leader è forte e determinato come sempre. Siamo tutti con lui, impegnati nella ricostruzione di un centrodestra moderno, competitivo. Il nostro progetto non sarà toccato da una sentenza che non priverà un leader del suo popolo e il popolo del suo leader".