Alfano: si voti la fiducia a Letta Premier respinge le dimissioni Pdl

00:08 - Dopo l'incontro di Angelino Alfano e degli ex ministri del Pdl con Enrico Letta a Palazzo Chigi, il vicepremier ha dichiarato: "Tutto il partito voti la fiducia. Non ci sono gruppi e gruppetti". Intanto il senatore Pdl Giovanardi assicura: "Ci sono i numeri per il sì alla fiducia". Napolitano, sprona le forze politiche e chiede un governo "non precario" in vista degli obiettivi economici più ravvicinati. E Letta afferma: respingo le dimissioni dei ministri del Pdl

22:01 - Berlusconi: "Pdl voti la sfiducia" - "Il Pdl voti sfiducia al governo". E' quanto emerso dal vertice a Roma tra Silvio Berlusconi con i big del partito. Evidente lo strappo con Angelino Alfano pronto invece a sostenere il governo. Il segretario del Pdl, infatti, ha partecipato a una riunione a palazzo Chigi.



20:40 - Epifani: "Letta non farà sconti a Berlusconi" - "Letta domani intervenendo farà un discorso forte tenendo separate la questione del governo da quella personale di Berlusconi: non farà sconti su questo e sosterrà la necessità di una politica di rilancio degli investimenti e sostegno alla scuola e al welfare". Lo ha detto il segretario del Pd, Guglielmo Epifani alla riunione dei gruppi parlamentari del partito, conclusasi da poco.



20:18 - Formigoni: voterò la fiducia a Letta - ''Sono pronto a votare la fiducia al governo Letta, insieme al segretario del Pdl Angelino Alfano'': così Roberto Formigoni al telegiornale di Telelombardia. "Spero che il partito sia compatto su questo fronte così da garantire la stabilita' necessaria al Paese e la nascita di provvedimenti anti-crisi.Anche Berlusconi sta riflettendo su questo punto".



20:16 - Letta respinge le dimissioni dei ministri Pdl - Il premier Enrico Letta ha fatto sapere di aver respinto le dimissioni presentate dai ministri del Pdl



18:44 - Lupi: il Pdl deve votare la fiducia - "Sono sempre più convinto che non tutto questo o quel gruppo, ma tutto il nostro partito debba votare la fiducia al governo". Lo afferma Maurizio Lupi, ministro dimissionario del Pdl in un tweet.



17:59 - Napolitano: "Chiarimento per un governo che non sia precario" - Nell'incontro tra Napolitano e Letta si è configurato "il percorso più limpido e lineare sulla base di dichiarazioni politico-programmatiche che consentano una chiarificazione piena delle rispettive posizioni politiche e possano avere per sbocco un impegno non precario di sviluppo dell'azione di governo dalle prime scadenze più vicine agli obiettivi da perseguire nel 2014". Questo si legge in una nota diffusa dal Quirinale.



17:56 - Franceschini: "Fiducia senza trattative" - "Domani il governo porrà comunque la questione di fiducia in modo che ogni scelta avvenga in Parlamento, alla luce del sole, senza ambiguità e ipocrisie e senza alcuna trattativa - ha detto il ministro Dario Franceschini -. Soprattutto sul principio di netta e totale separazione" tra governo e vicende di Silvio Berlusconi.



17:39 - Renzi: "Spero che prevalga l'interesse del Paese" - "Ho detto oggi al premier Letta che da sindaco, da militante democratico ma soprattutto da cittadino, spero che prevalga l'interesse del Paese. E continuo a fare il tifo per un governo solido che faccia bene per le famiglie, per le imprese, per l'Italia. Tutto il resto lo lascio ai professionisti della chiacchiera...". E' quanto scrive Matteo Renzi in un post su Facebook.



17:34 - Berlusconi: Napolitano e Letta inaffidabili - "Letta e Napolitano avrebbero dovuto rendersi conto che, non ponendo la questione della tutela dei diritti politici del leader del centrodestra nazionale, distruggevano un elemento essenziale della loro credibilità. Come può essere affidabile chi non riesce a garantire l'agibilità politica?". Lo ha detto Silvio Berlusconi a "Tempi".



17:02 - Bondi: "Voto la fiducia solo se me lo chiede Berlusconi" - "A questo punto, pur essendo convinto che la cosa migliore sia sfiduciare questo governo, voterò la fiducia solo se me lo chiederà il presidente Silvio Berlusconi. Nessun altro". Così Sandro Bondi, coordinatore del Pdl, ribatte in una nota ad Angelino Alfano.



16:57 - Letta incassa il sostegno di Renzi - Il premier incassa il sostegno di Matteo Renzi. Un passaggio importante nella partita che Letta sta giocando e necessario al presidente del Consiglio a dimostrare di avere dietro di sè un Pd unito ad appoggiarlo. Il sindaco di Firenze nel pranzo a Palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, ha ribadito al premier l'intenzione di essere leale e responsabile nei suoi confronti. Non ci saranno trucchi o trabocchetti, avrebbe assicurato a Letta.



16:55 - Giovanardi: "Possibile che tutto il Pdl voti la fiducia" - "C'è anche la possibilità che domani tutto il Pdl voti la fiducia a Letta. Mi sembra che sia questo l'orientamento che sta maturando - ha detto Giovanardi -. Certo chi non vuole rimanere nel Pdl se ne andrà per fare numero. Noi rimaniamo nel Pdl; nessuna scissione".



16:51 - Alfano: "Tutto il partito voti la fiducia a Letta" - "Rimango fermamente convinto che tutto il nostro partito domani debba votare la fiducia a Letta- dice il segretario del Pdl, Angelino Alfano -. Non ci sono gruppi e gruppetti".



16:45 - Moderati Pdl, spunta il nome "nuova Italia" - I moderati del Pdl stanno lavorando a pieno ritmo per dar vita a gruppi autonomi e sostenere il governo Letta in dissenso da Silvio Berlusconi. Chi si sta occupando di organizzare la scissione avrebbe già pronto il nome "Nuova Italia" con cui battezzare il nuovo soggetto politico.



16:36 - Giovanardi: "Ci sono i numeri, sì alla fiducia" - "Abbiamo i numeri, siamo anche più di 40, e siamo fermi nel voler mantenere l'equilibrio di governo. Per questo voteremo la fiducia. Il problema dei numeri al massimo è degli altri". Lo assicura il senatore Pdl Carlo Giovanardi parlando con i cronisti fuori da Palazzo Chigi a proposito del voto sul governo Letta.



16:21 - Tutti gli ex ministri Pdl a Palazzo Chigi - Anche il ministro dell'Agricoltura dimissionario Nunzia De Girolamo è arrivata da poco a Palazzo Chigi. Secondo quanto si apprende gli ex ministri del Pdl sarebbero riuniti tra di loro nel palazzo del governo.



16:00 - Quagliariello e Lorenzin a Palazzo Chigi - Anche i ministri dimissionari del Pdl Gaetano Quagliariello e Beatrice Lorenzin sono arrivati a Palazzo Chigi.

15:50 - Finito l'incontro a Palazzo Grazioli, Alfano da Letta - Dopo l'incontro con Silvio Berlusconi, Angelino Alfano si è recato a Palazzo Chigi dal premier Enrico Letta. E' presenta anche l'ex capogruppo del Pdl Fabrizio Cicchitto.



15:40 - Fonti: con Renzi clima molto sereno - Quello con Matteo Renzi è stato "un pranzo lungo e cordiale" svoltosi nell'appartamento privato del premier in un "clima molto sereno". Lo riferiscono fonti vicine al presidente del Consiglio che aggiungono: "L'incontro è stato concordato nei giorni scorsi".



15:22 - Rehn: "L'instabilità politica minaccia la ripresa Ue"- "Non voglio intromettermi nella politica italiana - avverte il commissario Ue agli Affari economici Olli Rehn - ma allo stesso tempo dobbiamo essere consapevoli che molto è in gioco ora per tutta la Ue: la ripresa iniziata è fragile, e soffrirebbe della continua instabilità politica con rischi non solo per l'Italia ma per tutta la zona euro".



15:21 - Anche Gianni Letta dal premier - Dopo Matteo Renzi, anche l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, si è recato a Palazzo Chigi per incontrare il premier.



15:04 - Renzi da Letta a Palazzo Chigi - Il premier Enrico Letta ha incontrato a Palazzo Chigi il sindaco di Firenze Matteo Renzi.



14:49 - Senato, spunta ipotesi gruppo "Pdl-Ppe" pro-Letta - Spunta l'ipotesi di un gruppo autonomo, denominato Pdl-Ppe, al Senato che potrebbe essere rappresentato da una trentina di senatori provenienti dalle file del Popolo della Libertà, almeno questo sarebbe l'obiettivo dei promotori, per un patto di legislatura fino al 2015. La voce di questa operazione, che sta circolando in ambienti parlamentari, non trova conferme ufficiali.



14:14 - Santanchè a Alfano: "Offro mia testa per mantenere unità" - "Mi risulta che il segretario Alfano ha chiesto la mia testa come condizione per mantenere l'unità del Pdl-Forza Italia. Detto che ciò dimostra la strumentalità della protesta in corso da parte dei nostri ministri dimissionari, non voglio offrire alibi a manovre oscure e pericolose". Così Daniela Santanchè che aggiunge: "La mia testa la offro spontaneamente al segretario Alfano, su un vassoio d'argento, perché l'unica cosa che mi interessa per il bene dei nostri elettori e dell'Italia è che su quel vassoio non ci finisca quella del presidente Berlusconi".



14:08 - Ocse: bene azione Letta, sostegno a governo - Il governo Letta, come anche quello di Monti, ricevono il pieno sostegno da parte del segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria. "Abbiamo lavorato molto con questo governo e quello precedente e riteniamo incoraggianti le iniziative che sono state prese", ha spiegato Gurria.



13:54 - Ocse: con la crisi politica ripresa a rischio - La crisi politica mette a rischio la ripresa. L'allarme è stato lanciato dal segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria. "L'Ocse - ha detto - ritiene che l'Italia stia recuperando e che la crescita possa riprendere a fine anno" ma "l'attuale instabilità politica non aiuta questo cammino".



13:50 - Pd: "Sostegno unitario all'operazione-verità di Letta" - La segreteria del Pd ha confermato unitariamente la linea di "sostenere Letta in questa operazione di chiarezza" sulla crisi, come ha comunicato il componente della segreteria stessa Enzo Amendola dopo la riunione di questa mattina. L'obiettivo, ha aggiunto, "è discutere su quello che serve all'Italia e vedere chi ci sta".



13:32 - Letta e Franceschini da Napolitano - Il premier Enrico Letta è a colloquio con il Capo dello Stato Giorgio Napolitano. Letta è arrivato al Quirinale accompagnato dal ministro dei Rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini.



13:31 - A Palazzo Grazioli resta solo Alfano - I big del Pdl hanno da pochi minuti lasciato Palazzo Grazioli dopo aver incontrato Silvio Berlusconi. A via del Plebiscito è rimasto solo Angelino Afano, impegnato in un faccia a faccia con il leader del Pdl. La riunione servirà per evitare strappi e scissioni, minacciate dalla cosiddette "colombe" contrarie a sfiduciare Letta.



13:07 - Mantovani: "Nessuna scissione nel Pdl" - "Scissioni? Non esistono, vorrebbe dire la fine del centrodestra, non penso sia nelle corde di nessuno". Parola di Mario Mantovani, coordinatore lombardo del Pdl, che si è espresso così sulla situazione del suo partito. "Mi auguro si torni presto al voto - ha detto -. Il ricorso al voto popolare è fondamentale e non è un problema l'interruzione di due mesi di governo, le cui lacune sono molte".



12:56 - Brunetta: no fiducia se non risolto nodo dimissioni - "Il presidente del Consiglio, Enrico Letta, ha detto che mercoledì andrà alle Camere a chiedere la fiducia. Ma costituzionalmente parlando ha ragione oppure no? Su quale governo chiede la fiducia? Su quello 'amputato' dalle dimissioni di 5 ministri? O su un governo 'rimpastato' da nuove nomine?". A porre la questione è Renato Brunetta, presidente dei deputati del Pdl, che aggiunge: "Ma ciò che è certo è che non può chiedere un voto di fiducia prima di aver sciolto il nodo delle dimissioni".



12:40 - Cicchitto: "Correggere errore ritiro ministri" - "Dopo che il mondo economico, il Ppe, le associazioni dei commercianti e i sindacati ci chiedono di rimanere al governo, mi auguro che correggiamo l'errore politico fatto ritirando i ministri e che andiamo avanti in modo che ci sia un governo. Mi auguro che lo faccia tutto il Pdl e il presidente Berlusconi". Lo afferma a Montecitorio Fabrizio Cicchitto, deputato Pdl ed ex capogruppo alla Camera.



12:37 - Maroni: transfughi impediranno voto anticipato - "Immagino che Letta verrà domani a presentare il programma che ha già presentato per il suo insediamento. Se è così ribadiremo il nostro voto contrario": Così il leader della Lega Nord, Roberto Maroni. "Voto il 24 novembre? Non credo succederà" dice Maroni, "perché se dovesse avanzare questa ipotesi ci saranno parlamentari che per non perdere il posto si metteranno a sostenere il nuovo governo come accadde con Prodi".



12:33 - Schulz: "Enormi turbolenze se Letta cade" - "Una caduta del governo creerebbe enormi turbolenze politiche e sui mercati finanziari" non solo in Italia ma in tutta Europa. E' quanto sostiene il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz. I parlamentari del Pdl che voteranno a favore del governo Letta, aggiunge, "non sono né traditori né eroi, ma gente responsabile".



12:10 - Lupi: "Sono sempre ottimista" - "Io sono sempre ottimista, molto ottimista". Così Maurizio Lupi uscendo da Montecitorio risponde ai giornalisti che gli chiedono se il governo domani ce la farà a superare la crisi aperta dalle dimissioni dei ministri Pdl.



12:06 - Governo: non pervenute dimissioni sottosegretari Pdl - Al momento non si hanno notizie di lettere di dimissioni da parte dei sottosegretari e dei viceministri del Pdl. Interrogate in merito, fonti qualificate riferiscono che per ora non è arrivata nessuna comunicazione in merito.



11:58 - Mauro: "Sono sicuro che Letta resterà premier" - "In Italia ci sono tre milioni di disoccupati, chi pensasse di far tornare il Paese in una condizione di precarietà e instabilità, si fermi perché realmente rischiamo di compromettere il lavoro realizzato con il contributo di tutti che può avere come esito buono aiutare l'Italia a venire fuori dai propri guai". Lo ha detto il ministro della Difesa, Mario Mauro, a margine del meeting di Sant'Egidio dove prendendo la parola ha esordito affermando: "Sono sicuro che Letta resterà presidente del Consiglio".