Alfano: "Scissione scelta dolorosa" "Affetto per Berlusconi, ma noi futuro"

20:09 - "Oggi nasce il Nuovo centrodestra dopo la decisione di non aderire a Forza Italia. ". Lo ha detto Angelino Alfano. "E' stata una scelta difficile, ma l'abbiamo fatta affinché il governo possa andare avanti per le riforme che servono all'Italia", ha spiegato. E poi: "Vogliamo portare avanti l'intuizione di Silvio Berlusconi di creare una grande coalizione". "Grazie a noi meno tasse e bloccate le politiche delle sinistra", ha aggiunto.

"Affidandoci a Berlusconi non abbiamo sbagliato in passato" - "In questi anni non abbiamo sbagliato programma, né persona. Affidandoci a Berlusconi per tutti questi anni non abbiamo sbagliato. Vogliamo pero' ora lavorare a un nuovo programma", ha proseguito. "Aderiamo al Ppe, ma l'Europa così com'è non ci piace. Dobbiamo chiedere piu' Europa come abbiamo fatto a Bucarest. Sull'immigrazione diremo parole chiare: bene l' accoglienza, ma non possiamo accogliere tutti. Abbiamo il dovere di pensare agli italiani senza lavoro pur nell'accoglienza", ha spiegato.



"Sogno una grande centrodestra che vinca" - Dopo aver proposto il patto di un anno per valutare gli obiettivi del Governo, Angelino Alfano guarda a cosa si attende subito dopo quel traguardo: "Dopo 12 mesi - dice - ho una grande, grandissima ambizione: quella di avere un grande centrodestra, forte e radicato negli 8.000 campanili italiani e che sia assolutamente in grado battere una sinistra che non ha cambiato i suoi connotati e i suoi limiti".



"Noi siamo il futuro" - "Noi continuiamo a coltivare un rapporto di profondo affetto nei confronti di Berlusconi" ma siamo "stati costretti a questa scelta. Siamo con tutti e due piedi nel centrodestra. Siamo il movimento politico del futuro" che "senza paura e senza nostalgia" porterà avanti "le proprie idee".



"Voteremo contro la decadenza" - Il Nuovo centrodestra voterà contro la decadenza di Berlusconi. Lo dice Alfano ribadendo quanto sia "ingiusta l'applicazione retroattiva legge Severino perché le sanzioni afflittive possono essere applicate solo per il futuro" e aggiunge: "Crediamo che il Pd debba ripensare la decisione e rinviare il voto".



"Abbiamo 30 senatori e 27 deputati" - "Abbiamo 30 senatori e 27 deputati", ha ribadito. Circa l'ipotesi di un rimpasto di governo, risponde: "Non si ipoteca il futuro, questo si vedrà".



"Presto una Convention per il nuovo partito" - "Nelle prossime settimane faremo una grande Convention''. Ad annunciarlo è lo stesso Alfano spiegando che in quella occasione sarà presentato anche il simbolo."Stanno affluendo tante adesioni al nuovo centro destra" aggiunge. A proposito di qualcuno che possa far mancare appoggio al governo, poi dice: "Tutte le forze politiche per ora hanno riconfermato fiducia".