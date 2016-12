18:08 - "Confesso la mia grande emozione, gioia e ammirazione di essere il socio fondatore del più grande partito del centrodestra in Italia". Lo ha detto Angelino Alfano nella conferenza stampa di presentazione del Nuovo Centrodestra a Roma. Abbiamo "l'ambizione grande di far tornare a vincere il centrodestra con i nostri principi, valori e programmi", ha aggiunto. "Ci sono milioni di italiani pronti a votare per noi".

"Non ci siamo staccati dal centrodestra, ma non aderiamo a Forza Italia che non è più quella che abbiamo conosciuto nel '94", ha sottolineato Alfano. "Il Nuovo Centrodestra sarà il valore aggiunto che farà vincere la coalizione alternativa alla sinistra".



"Berlusconi violentato da estremisti Fi" - "A Berlusconi dico che che qui c'è gente che gli vuole bene, ma si era stancata dell'idea che il nostro movimento finisse in mano a radicali ed estremisti e che non accettava che la capacità di sintesi e grande equilibrio del nostro presidente venisse violentata ogni giorno", dice ancora Alfano in un passaggio del suo intervento al primo incontro a Roma del Nuovo Centrodestra.



"Entro Natale 8.100 circoli, uno in ogni Comune" - "Abbiamo un grande obiettivo: prima di Natale almeno un circolo in ciascuno degli 8.100 Comuni italiani", annuncia l'ex segretario del Pdl.



Con Alfano 59 parlamentari e 88 consiglieri regionali - Trenta senatori, 29 deputati, sette europarlamentari. E ancora: il presidente della Regione Calabria, Scopelliti, 16 assessori regionali e 88 consiglieri regionali. Sono questi i numeri del Nuovo Centrodestra. Il partito si è riunito per la prima volta dopo la scissione da Forza Italia.



Lupi: "Il 7 dicembre presenteremo il nostro simbolo" - "Il 7 dicembre presenteremo il simbolo del Nuovo Centrodestra": Lo annuncia Maurizio Lupi alla convention di Ncd in corso a Roma. "Nei prossimi quindici giorni ci aspetta un grande impegno".