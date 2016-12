Alfano: "No estremisti nel partito"

23:37 - "La questione fondamentale è non consentire che l'estremismo prenda in mano il partito. Questo si tradurrebbe in modo inevitabile anche in una perdita di voti". Lo ha affermato il vicepremier Angelino Alfano, nel corso della riunione dei governativi del Pdl. "La leadership di Berlusconi e il nome di Forza Italia per me sono due elementi essenziali - ha poi dichiarato Alfano - che mi suggeriscono di entrare in questo nuovo progetto".