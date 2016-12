16:44 - "Sulla decadenza di Silvio Berlusconi non ci muoveremo di un millimetro. In Aula daremo battaglia fino in fondo". Lo ha ribadito Angelino Alfano, indicando la strategia ai senatori di Ncd in vista del 27 novembre. Il vicepremier ha dato ai suoi il via libera alla presentazione di odg o pregiudiziali contro la decadenza. Tuttavia, ha assicurato Alfano, "il voto non avrà riflessi sul governo".