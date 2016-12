7 dicembre 2013 Alfano: "Ncd punta allo scudetto

18:01 - "Siamo 10mila e salutiamo le Cassandre, coloro che non credevano in noi, che non avevano fiducia, che pensavano che non saremmo arrivati a questo". Lo afferma Angelino Alfano dal palco della manifestazione del neonato Ncd. "Il 23 novembre abbiamo costituito una squadra. Il nostro colore è il blu e puntiamo allo scudetto. Come squadra - assicura Alfano - dimostreremo di saper fare quadrato".

"Ho capito - aggiunge - che la parola chiave è insieme. Insieme vinceremo questa scommessa, condurremo il centrodestra verso un nuova vittoria. Vinceremo con il collettivo, con la forza del nostro cuore". "Noi non siamo qui per ambizione - prosegue - ma per amore della patria. Io vorrei che si usasse questa parola perché noi ci dobbiamo credere dal profondo del nostro cuore".



"Giusto non aderire a Forza Italia - Nel corso del suo intervento alla manifestazione di Ncd Alfano nomina il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e dalla platea parte un applauso: "In questi 20 anni posso dire che non abbiamo sbagliato ideali, programmi e persona". Ma Alfano ribadisce: "Quando decisi di non aderire alla nuova Forza Italia qualcuno mi fece i complimenti dicendomi che era una scelta coraggiosa. Per me è stata una scelta sofferta e dolorosissima ma, sopra tutti questi aggettivi ne metto uno: è stata una scelta giusta".